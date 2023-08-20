بريق الذهب يخفت مع رابع خسارة أسبوعية

المصدر: لندن - وكالات

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واصل الذهب موجة التراجع، ليسجل المعدن الأصفر رابع خسارة أسبوعية الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من استقرار العقود الآجلة بنهاية تداولات، أول من أمس، مع تقييم الأسواق لاحتمالات التشديد النقدي في الولايات المتحدة، إلى جانب تقييم آفاق النمو الصيني، في ظل اضطرابات القطاع العقاري.

واستقرت عقود المعدن الأصفر تسليم ديسمبر عند مستوى 1916.5 دولاراً للأوقية في ختام جلسة نهاية الأسبوع، أول من أمس، لكنها سجلت خسائر أسبوعية بنحو 1.5 %.

وتشير تقديرات أداة «فيد ووتش» إلى توقع الأسواق إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على النطاق الحالي للفائدة عند 5.25 % إلى 5.5% حتى نهاية العام الجاري.

وتترقب الأسواق التصريحات، التي سيدلي بها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بشأن رؤيته الاقتصادية 25 الجاري، خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول.

وتقدمت «إيفرجراند» الصينية بطلب للحصول على الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة، وسط إجراءات إعادة هيكلة ديونها الجارية في هونغ كونغ وجزر كايمان، في ظل أزمة القطاع العقاري في البلاد.

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