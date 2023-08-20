الشركات اليابانية تقلص العمل عن بُعد

المصدر: طوكيو - د ب أ

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تواصل الشركات اليابانية تقليص نظام العمل عن بُعد، بعدما خفضت الحكومة تصنيف «كوفيد 19» إلى فئة مرض منخفض الخطورة في مايو، على الرغم من الطلب القوي من العمال للعمل عن بُعد.

وتراجعت نسبة العمال، الذين يستخدمون نظام العمل عن بعد إلى 2. 22 %، وهو أدنى مستوى منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في اليابان، وفقاً للاستطلاع الذي نشرته شركة بيرسول للأبحاث.

وقامت الشركة باستطلاع آراء 24 ألفاً و644 موظفاً في شركات تضم 10 موظفين أو أكثر في منتصف يوليو.

وفي استطلاعها الأول، الذي أجرته الشركة في أبريل 2020، عندما أعلنت اليابان لأول مرة عن حالة الطوارئ، بسبب «كوفيد 19»، كانت نسبة العاملين عن بعد 27.9%، قبل أن ترتفع إلى ذروتها بنسبة 28.5% في فبراير 2022.

ونقلت وكالة «كيودو» عن يوجي كوباياشي، الباحث في بيرسول للأبحاث قوله: «بالنظر إلى طلب العمال للعمل عن بعد، المطلوب الآن هو تقديم نظام عمل مرن، وليس العودة الكاملة إلى العمل من المكتب».

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