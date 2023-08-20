«فوكسكون» تنتج «آيفون 15» في الهند لإطلاقه في سبتمبر

المصدر: دبي - محمود حسن

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بدأت شركة «فوكسكون» الموردة إنتاج «آيفون 15» في الهند، حيث تمضي الشركة قدماً في جهودها لتنويع تصنيعها من الصين، حسبما ذكرت بلومبرج.

وتمتلك شركة «فوكسكون»، ومقرها تايوان، التي تصنع معظم هواتف «أبل»، مصنعاً في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند منذ عام 2017، تستخدمه في تصنيع طرازات أقدم من الهواتف.

وأفادت بلومبيرج نقلاً عن مصادر لم تسمها أن مصنع «فوكسكون» في الهند يستعد لتسليم الهواتف الجديدة بعد أسابيع من بدء الشحن من المصانع الموجودة في الصين.

وتهدف «أبل» إلى تنويع سلسلة التوريد الخاصة بها مع استمرار توتر الديناميكية بين الولايات المتحدة والصين. بعد اجتماع مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في البيت الأبيض هذا العام، قال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، لشبكة «سي إن بي سي» إن الهند تمثل «فرصة هائلة».

وقامت شركة «أبل» أخيراً بزيادة إنتاج «آيفون» في الهند، حيث جمعت أكثر من 7 مليارات دولار هناك في العام المالي الماضي، حسبما ذكرت بلومبرج في وقت سابق.

قال المنفذ في أبريل الماضي إن شركة «أبل» تنتج ما يقرب من 7% من أجهزة «آيفون» الخاصة بها في الهند، نقلاً عن مصادر.

وفقاً للتقرير، ستبدأ Pegatron ومصنع Wistron الذي استحوذت عليه مجموعة Tata Group قريباً في تجميع «آيفون 15» في الهند.

وتعلن شركة «أبل» عادة عن تشكيلتها الجديدة من أجهزة iPhone في حدثها السنوي في سبتمبر. من المتوقع أن يتضمن تحديث هذا العام تحديثات رئيسة للكاميرا ومعالجاً محسناً في طرز Pro، وفقاً لـ Bloomberg.

ارتفاع الأسعار

كشف تقرير أن شركة أبل ستقوم بإنتاج 77 مليون وحدة من سلسلة آيفون 15 بحلول نهاية هذا العام، وهناك تكهنات تحيط بارتفاع سعر محتمل يتراوح بين 100 دولار و200 دولار لجهازي آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس على التوالي.

الاقتصاد الهندي

تعتبر الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم وقد تجاوزت الصين أخيراً لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم.

وسجل إجمالي الناتج المحلي الهندي نمواً بنسبة 7.2% في السنة المالية 2022-2023، مدفوعاً بأداء قطاعي الخدمات والاستهلاك ما يضعه في مصاف اقتصادات العالم الأسرع نمواً. وتمكن اقتصاد الهند من تسجيل نمو قوي بلغ 9.1% في السنة المالية 2021-2022.

وتبدأ السنة المالية في الهند من الأول من أبريل وتنتهي في 31 مارس.

التوتر الصيني الأمريكي

وسط شكوك الولايات المتحدة من الحزبين تجاه حكومة الصين، اتخذت إدارة بايدن إجراءات متعددة لتقييد تدفق التقنيات الرئيسة والاستثمار الأمريكي إلى الصين. وضعت الصين أيضاً قيوداً على بيع بعض أشباه الموصلات الأمريكية.

وتستمر المشاحنات بين أكبر الدول الاقتصادية في العام في فرض الرسوم على آلاف البضائع بين البلدين.

تجميع ربع أجهزة «آيفون»

وتعمل «أبل» على تجميع «آيفون» بشكل متزامن في الهند والصين. وإذا واصلت الشركات الموردة التوسع الهائل، فيمكن لشركة «أبل» تجميع ربع جميع أجهزة «آيفون» الخاصة بها في الهند بحلول عام 2025.

وضغطت الشركة بنجاح للحصول على حوافز في الهند، ودفعت الشركات الموردة «فوكسكون» و«ويسترون كورب» و«بيغاترون» لزيادة الإنتاج، وقدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مجموعة من الحوافز لتعزيز التصنيع محلياً. توظف الشركات الثلاث نحو 60 ألف عامل في الهند، وتقوم معاً بتصنيع طرازات تشمل «آيفون 11» إلى الأحدث «آيفون 14» في الهند.

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