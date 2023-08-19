كم يمتلك العراق من الذهب؟

المصدر: البيان

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أعلن محافظ البنك المركزي العرافي علي العلاق، أن احتياطي البلاد من الذهب يبلغ 132 طنا، مقابل 130 طنا نهاية العام الماضي.

وقال العلاق إن " هناك مستقبل للذهب وأن العراق يمتلك 132 طنا"، لافتا الى أن "هناك توجها للحصول على الدولار داخل المطارات عبر منافذ للشركات الرصينة".

وأوضح أن "الحديث عن دخول 14 مصرفا أجنبيا للعراق غير صحيحة"، مبينا أن "البنوك التي لديها مصارف مراسلة وضعها سليم ورسمي وسهل بالحوالات الخارجية" وفق وكالة أنباء العراق.

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي لشهر أغسطس الجاري، يحتل العراق المرتبة الـ30 عالميا والرابعة عربية باحتياطياته من المعدن الأصفر.



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