المحللون يرفعون توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي

المصدر: واشنطن - (د ب أ)

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أظهر مسح اقتصادي حديث ارتفاع توقعات المحللين لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام المقبل، مع ارتفاع أقل في معدل البطالة، وهو ما يدعم توقعات إبقاء مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول من التقديرات السابقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المحللين الذين استطلعت رأيهم يتوقعون نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 1.8 % سنوياً خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو ما يعادل 4 أمثال المعدل المتوقع في يوليو الماضي وكان 0.5 %. كما يتوقعون حالياً نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى انكماش أكبر اقتصاد في العالم.

وفي حين يتوقع المحللون الآن نمواً اقتصادياً أقوى على نطاق واسع، يتوقعون استمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل حوالي ثلثي إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة، مع استمرار إنفاق الأمريكيين بوتيرة جيدة.

وأشارت بلومبرج إلى أن المسح أجري خلال الفترة من 11 إلى 16 أغسطس الحالي وشمل 68 محللاً اقتصادياً.

كما يتوقع المحللون نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2 % في المتوسط خلال العام الحالي ثم بمعدل 0.9 % من إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين في الشهر الماضي. كما رفع المحللون توقعاتهم لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، وهو ما يعزز التوقعات المتفائلة لصندوق النقد والبنك الدوليين.

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