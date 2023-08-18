موجة بيع عالمية تهوي بـ«بتكوين» لأدنى مستوى في شهرين

المصدر: لندن - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

انخفضت بتكوين، أكبر عملة مشفرة، إلى أدنى مستوى في شهرين، اليوم الجمعة، وخرجت عن نطاقها الضيق الأخير مع سيطرة موجة من تجنب المخاطرة على معنويات الأسواق العالمية.

وتراجعت بتكوين 7.2%، الخميس، في أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ نوفمبر 2022 عندما انهارت منصة إف.تي.إكس لتداول العملات الرقمية.

ثم انخفضت إلى أدنى مستوى في شهرين عند 26172 دولاراً خلال ساعات التداول الآسيوية، وهو أدنى مستوى منذ 16 يونيو. وانتعشت جزئياً إلى 26478 دولاراً خلال التداولات.

وتعرضت الأسواق العالمية لموجة من عمليات البيع مع إغلاق المؤشرات الرئيسة في وول ستريت على انخفاض، الخميس، واتجاه الأسهم الآسيوية لتكبد خسائر للأسبوع الثالث نتيجة المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني والقلق من أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول بسبب متانة الاقتصاد.

واستقرت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، عند 1690.20 دولاراً بعد انخفاضها بشكل حاد، الخميس، أيضاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز