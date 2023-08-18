أسعار الذهب في الإمارات تستقر اليوم الجمعة.. وتنتعش عالمياً

المصدر: دبي - محمود حسن

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شهدت أسعار الذهب في الإمارات، اليوم الجمعة 18 أغسطس، استقراراً في الأسعار دون تغيير يذكر عن أمس الخميس، رغم انتعاش أسعار الذهب عالمياً عن أدنى مستوياته في خمسة أشهر.

ووفقاً لأسعار اليوم الجمعة فقد سجل سعر الذهب عيار «غرام 24» 229.25 درهماً، بينما سجل سعر الذهب عيار «غرام 22» مستوى 212.25 درهماً، أما سعر الذهب عيار «غرام 21» فقد استقر عند 205.50 دراهم، وسجل الذهب عيار «غرام 18» نحو 176.00 درهماً.

وعالمياً ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في خمسة أشهر مع تراجع الدولار وعوائد السندات، لكن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي آخر إذ عززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) لم ينته بعد من رفع الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1892.30 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ منتصف مارس الخميس. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1922.90 دولاراً.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.78 دولاراً.

وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 894.72 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1221.48 دولاراً.

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