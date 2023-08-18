«فين فاست» تمحو 18 مليار دولار من ثروة أغنى رجل في فيتنام

المصدر: نيويورك - بلومبرغ

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محت شركة «فين فاست أوتو»، الشركة الفيتنامية لصناعة السيارات الكهربائية، جزءاً كبيراً من ثروة مؤسسها «فونغ نهات فونغ»، بعد الارتفاع الصاروخي في أول يوم تداول لها.

وتراجعت أسهم الشركة بشكل حاد خلال يومي التداول الماضيين في بورصة نيويورك، لتبدد أكثر من نصف المكاسب التي حققتها الثلاثاء، والبالغة 255%، عند إدراجها في بورصة «ناسداك غلوبال سيليكت»، لكن القيمة السوقية للشركة لا تزال أعلى بقليل من شركة «جنرال موتورز»، وبلغت 46.4 مليار دولار.

صافي ثروة رئيس مجلس الإدارة والمؤسس فونغ نهات فونغ، الذي يسيطر على الغالبية العظمى من أسهم الشركة، شهد انخفاضاً بنسبة 40% تقريباً (نحو 18 مليار دولار) إلى 26.2 مليار دولار، وفقاً لـ«مؤشر بلومبرغ للمليارديرات».

لم يكن حدوث تقلبات في أسعار الأسهم مفاجئاً، إذ يسيطر فونغ على 99% من أسهم الشركة من خلال إمبراطورية أعماله «فين غروب»، وهو ما يترك للمستثمرين الآخرين عدداً صغيراً من الأسهم. هذا يعني أنه حتى المعاملات الصغيرة نسبياً قادرة على التأثير بشكل كبير على السعر.

ومع ذلك، فإن فونغ لم يتألم؛ إذ لم يأخذ مؤشر بلومبرغ في الحسبان حصته في «فين فاست»، حتى أكملت الشركة هذا الأسبوع اندماجها مع شركة «الشيك على بياض»، ما يعني أنه لا يزال أكثر ثراءً مما كان عليه قبل الإدراج.

على الورق، كسب فونغ قرابة 40 مليار دولار في أول يوم تداول، وهي واحدة من أكبر قفزات الثروة التي سجلها المؤشر على الإطلاق.

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