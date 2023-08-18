الأسهم اليابانية تسجل أكبر خسارة أسبوعية في 8 أشهر

المصدر: طوكيو - رويترز

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سجل المؤشر نيكاي الياباني أكبر خسارة أسبوعية في ثمانية أشهر مع تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي بضغط من مخاوف تتعلق بآفاق الاقتصاد الصيني والقلق من ارتفاع عوائد السندات.

وخسر المؤشر 3.1% خلال الأسبوع، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر. وبالنسبة لأداء اليوم الجمعة فقد تراجع المؤشر 0.55 بالمئة ليغلق عند 31450.76 نقطة مع تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً عند الإغلاق 0.70 بالمئة إلى 2237.29 نقطة، وتراجع بذلك 2.8 بالمئة خلال الأسبوع.

وقال شوجي هوسوي، كبير المحللين في دايوا للأوراق المالية: «السوق اليابانية هوت للأسباب نفسها في الجلسات القليلة السابقة، وهي المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني وارتفاع عوائد السندات عالمياً. الأسهم اليابانية تتأثر بسهولة بالعوامل الخارجية في ظل غياب محفزات تحريك السوق حالياً».

ونزل سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.15 بالمئة، وشكل بذلك أكبر ضغط على نيكاي.

وتراجعت أسهم الشركات المشغلة للمتاجر الكبرى متعددة الأقسام، التي تستفيد عادة في حال وجود تدفق من السياح الصينيين. وهبط سهم جيه.فرانت ريتيلينج 4.31 بالمئة ليصبح الأسوأ أداءً على نيكاي.

وارتفعت أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بصناعة الرقائق؛ ما قدم أكبر دعم لنيكاي؛ إذ ارتفع سهم أدفانتست 1.54 بالمئة، وطوكيو إلكترون 0.68 بالمئة.

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