البنوك البريطانية ملزمة بتوفير خدمة سحب سهلة وبدون رسوم

المصدر: لندن - د ب أ

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أعلنت الحكومة البريطانية أنه من الممكن فرض غرامات على البنوك في حالة عدم توفير خدمة سحب أموال سهلة وبدون رسوم لعملائها، في خطوة تهدف إلى مساعدة كبار السن والمعاقين وسكان المناطق الريفية.

وذكرت وزارة الخزانة البريطانية، في بيان نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء، أن سلطة السلوك المالي في البلاد حصلت على تفويض جديد لضمان أن توفر البنوك خدمة السحب بدون رسوم.

وأضافت أن «الغالبية العظمى» من السكان والأعمال لا بد أن يكونوا على مسافة لا تتجاوز ثلاثة أميال (4.8 كيلومترات) من أقرب خدمة لسحب الأموال.

ونقلت بلومبرغ عن وزير الخدمات المالية البريطاني أندرو جريفيث قوله: «لا يجب أن يسير الناس عدة ساعات من أجل سحب مبلغ من المال لوضعه داخل بطاقة تهنئة بعيد الميلاد، ولا يجب على الشركات أن تقطع مسافات طويلة من إيداع مكاسبها النقدية».

وذكرت الحكومة البريطانية أن هذه الخطوة تستهدف ضمان أن توفر البنوك خدمة بديلة إذا كانت تريد إلغاء خدمة السحب في مكان معين، وأضافت أن سلطة السلوك المالي سوف يكون من حقها فرض غرامات على البنوك التي لا تلتزم بهذه القواعد.

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