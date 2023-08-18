«أرم» تعيّن 28 بنكاً تمهيداً لأكبر طرح هذا العام

المصدر: نيويورك - بلومبرغ

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عززت شركة صناعة الرقائق «أرم» خطواتها لطرح أسهمها في السوق، إذ وصل عدد البنوك التي عينتها لتولي الاكتتاب إلى 28، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

إضافة إلى أربعة بنوك رئيسة، هي: «باركليز»، و«غولدمان ساكس»، و«جيه بي مورغان» و«ميزوهو فايننشال غروب»، قال الأشخاص إن المجموعة الثانية من مديري الاكتتاب تضم 10 شركات، بما في ذلك «سيتي غروب»، و«بنك أوف أمريكا»، و«دويتشه بنك»، و«جيفريز فايننشال غروب».

المجموعة الثالثة تضم 14 شركة، مثل: «دايوا سكيورتيز غروب» (Daiwa Securities Group)، و«إتش إس بي سي»، و«إنتيسا سان باولو»، و«سوسيته جنرال»، على حد قولهم.

وتسعى شركة صناعة الرقائق، التي تتخذ من كامبريدج مقراً لها في المملكة المتحدة، إلى جمع ما بين 8 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار في سبتمبر، وهو سيكون أكبر طرح عام أولي لهذا العام، بحسب ما أفادت «بلومبرغ نيوز».

وتهدف الشركة إلى أن تتراوح قيمتها عند الإدراج بين 60 مليار دولار إلى 70 مليار دولار.

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