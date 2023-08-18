تراجع التضخم الأساسي في اليابان في يوليو

المصدر: طوكيو - رويترز

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تباطأت أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان في يوليو، وهو ما يعزز التوقعات بألا يتعجل بنك اليابان (المركزي) التخلي عن سياسة التيسير النقدي حتى على الرغم من بقاء التضخم فوق المستوى الذي يستهدفه البنك.

وأظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يشمل المنتجات النفطية، لكنه يستبعد أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة، بنسبة 3.1 بالمئة، وهو ما جاء متماشياً مع متوسط تقديرات السوق. وكان المؤشر قد ارتفع 3.3 بالمئة في الشهر السابق. وتجاوز المؤشر مستوى اثنين بالمئة، الذي يستهدفه البنك المركزي للشهر السادس عشر على التوالي.

وأظهر مؤشر منفصل يستبعد أثر أسعار الأغذية الطازجة والطاقة ارتفاع أسعار المستهلكين 4.3 بالمئة على أساس سنوي في يوليو بزيادة عن الشهر السابق.

ويقول البنك المركزي إن ضغط الأجور لم يتزايد بعد بالقدر الكافي الذي يتطلب إدخال تعديل جديد على سياسة التيسير النقدي الشديد التي يتبعها.

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