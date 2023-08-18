اليوان الصيني لأدنى مستوى في 16 عاماً أمام الدولار

المصدر: بيجين - أ ب

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انخفض اليوان الصيني، أمس، لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في 16 عاماً مقابل الدولار الأمريكي، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت بكين تضعف عملتها عمداً لمساعدة المصدرين المتعثرين وللخروج من حالة التباطؤ الاقتصادي المتزايد.

وتراجع اليوان إلى 7.32 مقابل الدولار الواحد قبل أن يتعافى إلى 7.26، بعد ما قال محللون ماليون إن البنوك الصينية على ما يبدو تشتريه لدعم العملة.

وهذا التحرك يجعل قيمة اليوان الواحد الحقيقية تساوي نحو 13.8 سنتاً. ويساعد ضعف اليوان المصدرين من خلال جعل سلعهم أرخص في الخارج. غير أن بيجين كانت تعهدت بتجنب تخفيض قيمة العملة.

يشار إلى أن الشكاوى من أن الصين تحصل على ميزة تجارية غير عادلة من خلال الحفاظ على ضعف اليوان الصيني تعد مصدر إزعاج في علاقات بيجين مع واشنطن وحكومات أخرى.

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