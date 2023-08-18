الأسهم الأمريكية تتماسك بتقرير البطالة

المصدر: متابعة - محمود حسن

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تماسكت مؤشرات الأسهم الأمريكية أمس، ببيانات البطالة التي جاءت أفضل من المتوقع، محاولة تجنب مخاوف رفع أسعار الفائدة.

واستوعب المستثمرون الجولة الأخيرة من الأرباح والبيانات الاقتصادية، مع تقييم توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تباين أداء المؤشرات بين الارتفاع والانخفاض، فيما صعد مؤشر ناسداك المركب 0.4 %. وارتفعت أسهم «وول مارت» 0.66 %، بعدما أعلنت عن توقعات إيجابية للعام بأكمله مع زيادة المبيعات.

تراجع

وتراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وقالت وزارة العمل، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 11 ألفاً إلى 239 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس.

الأوروبية

من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية بضغط من هبوط سهم شركة بي.إيه.إي سيستمز بعد أن وافقت على شراء وحدة الطيران الخاصة بشركة بول كورب، بينما ضغط محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) لشهر يوليو على المعنويات إذ أثار مخاوف تتعلق ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وخلال التداولات هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % ولامس أدنى مستوى في أكثر من شهر.5.5 مليارات دولار، وتراجع سهم بي.إيه.إي سيستمز، الشركة الدفاعية الأكبر في بريطانيا، بعد أن قالت إنها وافقت على شراء أصول الطيران من شركة بول كورب في صفقة نقدية بقيمة 5.55 مليارات دولار.

وهبط قطاع الطيران والدفاع الأوروبي 1.2 %. وهبط سهم أيجون الهولندية للتأمين 4.7 % بعد إعلان الشركة النتائج المالية للنصف الأول من العام. كما هبطت الأسهم في النرويج 0.6 % قبل إعلان البنك المركزي هناك قراره بشأن أسعار الفائدة.

اليابان

في غضون ذلك، أغلق المؤشر نيكاي الياباني فوق أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر بقليل، إذ تأثرت معنويات المستثمرين في آسيا بالمخاوف حيال تعثر التعافي الاقتصادي في الصين واحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. ونزل المؤشر 1.5 % تقريباً إلى 31309.68 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أوائل يونيو، قبل أن يقلص بعض الخسائر لينهي الجلسة متراجعاً 0.44 % عند 31626.00 نقطة.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع 0.34 % إلى 2253.06 نقطة بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى في شهر تقريباً عند 2227.62 نقطة.

عوائد السندات

وبلغت عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ أكتوبر عند 4.3120 بالمئة، وسط توقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول بعد سلسلة من البيانات أكدت قوة الاقتصاد الأمريكي.

وقفزت عوائد السندات في أنحاء أوروبا مع ارتفاعها بشكل حاد في إيطاليا وألمانيا مما ضغط على الأسهم.

انقسام الاحتياطي

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في يوليو والذي نشر أول من أمس أن المسؤولين منقسمين حول الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة.

وأشار المحضر إلى أن الأسواق قد تحتاج لمزيد من التشديد.وأظهر محضر الاجتماع أن مسؤولي البنك المركزي لم يقدموا إشارات قوية على وقف رفع أسعار الفائدة في مساعي إعطاء الأولوية للسيطرة على التضخم.

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