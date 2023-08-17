أرباح «وول مارت» تقفز 33% في الربع الثاني إلى 7.9 مليارات دولار

المصدر: واشنطن - وكالات

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قفز صافي دخل «وول مارت» للربع الثاني بنحو 33% إلى 7.89 مليارات دولار، أو 2.92 دولار للسهم، مقارنة بـ 5.15 مليارات دولار، أو 1.88 دولار للسهم في العام السابق، متجاوزة في الوقت ذاته توقعات المحللين.

وسجلت «وول مارت» ربحية سهم معدلة عند 1.84 دولار مقابل توقعات عند 1.71 دولار، وسجلت إيرادات بـ 161.63 مليار دولار مقابل توقعات عند 160.27 مليار دولار.

وقالت الشركة إنها تتوقع الآن زيادة صافي المبيعات للسنة المالية الكاملة 4% إلى 4.5%، وقالت إن أرباح السهم المعدلة للعام ستتراوح بين 6.36 دولارات و6.46 دولارات.

رفعت «وول مارت» توقعاتها للعام بأكمله، حيث اعتمدت على سياسة الأسعار المنخفضة لتقوية أعمالها في قطاعي البقالة والتسوق الإلكتروني.

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