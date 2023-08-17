الأسهم الأمريكية تتماسك بتقرير البطالة وتوقعات «وول مارت»

المصدر: متابعة - محمود حسن

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الخميس، ترحيباً ببيانات البطالة التي جاءت أفضل من المتوقع.

واستوعب المستثمرون الجولة الأخيرة من الأرباح والبيانات الاقتصادية، مع تقييم توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث ارتفع مؤشر داو جونز 87 نقطة أو 0.3%، وزاد ستاندر آند بورز 0.3% كما فيما صعد مؤشر ناسداك المركب 0.4%.

وارتفعت أسهم «وول مارت» 0.66%، بعدما أعلنت عن توقعات إيجابية للعام بأكمله مع زيادة المبيعات.

وصل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2022 يوم الخميس. كان آخر تداول تحت أعلى مستوى بقليل عند 4.282٪.

وتراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وقالت وزارة العمل، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 11 ألفاً إلى 239 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس.

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