تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا إلى 239 ألفاً

المصدر: واشنطن ـ (وكالات)

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تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بما يشير إلى استمرار شح سوق العمالة.

وقالت وزارة العمل، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 11 ألفاً إلى 239 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 240 ألفاً في أحدث أسبوع.

وارتفع المتوسط ​​المتحرك لطلبات إعانة البطالة لأربعة أسابيع، والذي يخفف من بعض التقلبات الأسبوعية، بمقدار 2750 طلباً إلى 234250 طلباً.

ينظر إلى طلبات إعانة البطالة على أنها مؤشر لعدد حالات التسريح في أسبوع معين.

وبشكل عام، كان هناك 1.72 مليون شخص يحصلون على إعانات البطالة الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في 5 أغسطس.

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