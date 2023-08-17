أسعار النفط ترتفع مع سعي الصين إلى تبديد مخاوف اقتصادية

المصدر: لندن - رويترز

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صعدت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعدما سعى البنك المركزي الصيني إلى كبح جماح موجة التشاؤم المتصاعدة، بخصوص سوق العقارات والاقتصاد الأشمل في البلاد.

وتراجعت الأسعار في الجلسة السابقة، بفعل تأجج المخاوف إزاء تأثر حجم الطلب على الوقود بأزمة كبيرة في قطاع العقارات تعرقل القوة الدافعة في الاقتصاد الصيني، وبإمكانية رفع أسعار الفائدة مجدداً في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتاً إلى 84.12 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتاً إلى 80.01 دولاراً للبرميل، خلال التداولات.

وقال نعيم أسلم المحلل لدى (زاي كابيتال ماركيتس): «يحبذ المتعاملون في النفط حقيقة أن الصين لن تتقبل ضعف النشاط الاقتصادي»، وذلك بعدما قال البنك المركزي الصيني إنه سيعدل سياسات العقارات ويحسنها في أسرع وقت.

وتظل أسعار الفائدة أيضاً موضع تركيز بعد صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يوليو، أمس الأربعاء،

وأظهر محضر الاجتماع أن مسؤولي البنك المركزي لم يقدموا إشارات قوية على وقف رفع أسعار الفائدة في مساعي إعطاء الأولوية للسيطرة على التضخم.

ويزيد رفع أسعار الفائدة تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، ما قد يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي، وخفض الطلب على النفط.

وأظهرت بيانات صادرة أن مخزونات النفط الخام الأمريكية هبطت نحو ستة ملايين برميل في الأسبوع الماضي، بفعل قوة عمليات التصدير، ووتيرة تشغيل المصافي.

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