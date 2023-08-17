النرويج ترفع معدل الفائدة لأعلى مستوى منذ عام 2008

المصدر: أوسلو - د ب أ

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رفع البنك المركزي النرويجي معدل الفائدة لأعلى مستوى، منذ الأزمة المالية عام 2008، كما أشار إلى أنه قد يرفع معدل الفائدة مرة أخرى بواقع ربع نقطة.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن البنك المركزي النرويجي رفع معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، ليصل إلى 4%، فيما تعد الزيادة الـ12 منذ سبتمبر 2021.

وأضاف البنك: إنه «من المرجح رفع معدل الفائدة مجدداً في سبتمبر المقبل».

وتأتي هذه الخطوة بعد الإعلان عن بيانات إيجابية بشأن التضخم، وتعافي العملة المحلية، مما خفف الضغط على واضعي السياسيات في النرويج، التي كانت من ضمن الدول الأوائل، التي ترفع معدلات الفائدة، بعد جائحة كورونا.

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