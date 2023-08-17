توقعات رفع الفائدة تهبط بالأسهم العالمية وترفع عائدات السندات

المصدر: عواصم - (رويترز)

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بضغط من هبوط سهم شركة بي.إيه.إي سيستمز بعد أن وافقت على شراء وحدة الطيران الخاصة بشركة بول كورب بينما ضغط محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لشهر يوليو على المعنويات إذ أثار مخاوف تتعلق ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وخلال التداولات هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة ولامس أدنى مستوى في أكثر من شهر.

وتراجع سهم بي.إيه.إي سيستمز، الشركة الدفاعية الأكبر في بريطانيا، بعد أن قالت إنها وافقت على شراء أصول الطيران من شركة بول كورب في صفقة نقدية بقيمة 5.55 مليارات دولار.

وهبط قطاع الطيران والدفاع الأوروبي 1.2 بالمئة.

وهبط سهم أيجون الهولندية للتأمين 4.7 بالمئة بعد إعلان الشركة النتائج المالية للنصف الأول من العام.

كما هبطت الأسهم في النرويج 0.6 بالمئة قبل إعلان البنك المركزي هناك قراره بشأن أسعار الفائدة.

اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني فوق أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر بقليل، إذ تأثرت معنويات المستثمرين في آسيا بالمخاوف حيال تعثر التعافي الاقتصادي في الصين واحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

ونزل المؤشر نيكاي 1.5 بالمئة تقريباً إلى 31309.68 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أوائل يونيو، قبل أن يقلص بعض الخسائر لينهي الجلسة متراجعاً 0.44 بالمئة عند 31626.00 نقطة.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع 0.34 بالمئة إلى 2253.06 نقطة بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى في شهر تقريباً عند 2227.62 نقطة.

وخسر سهم فاست ريتيلينج مالكة العلامة التجارية يونيكلو 0.16 بالمئة.

وأنهى سهم مجموعة سوفت بنك على ارتفاع طفيف، بينما أغلق صانع معدات الرعاية الصحية تيرومو على انخفاض 2.24 بالمئة. وتراجعت الأسهم المرتبطة بالسياحة حتى بعد أن أشارت البيانات إلى انتعاش قوي في السياحة في اليابان.

وأظهرت بيانات رسمية أمس الأربعاء، أن عدد زوار اليابان في يوليو ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ الجائحة، إذ ساعد ضعف الين في تعزيز السياحة والمساهمة في زيادة النمو في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

عوائد السندات

وبلغت عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ أكتوبر عند 4.3120 بالمئة، وسط توقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول بعد سلسلة من البيانات أكدت قوة الاقتصاد الأمريكي.

كما أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في يوليو والذي نشر أمس الأربعاء أن المسؤولين منقسمين حول الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة.

وقفزت عوائد السندات في أنحاء أوروبا مع ارتفاعها بشكل حاد في إيطاليا وألمانيا مما ضغط على الأسهم.

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