10 بنوك أمريكية في وجه عاصفة «فيتش» و«الفيدرالي»

المصدر: متابعة - محمود حسن

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واصلت أسهم البنوك الأمريكية منحى الهبوط للجلسة الثالثة على التوالي، وتكبدت عشرات المليارات من قيمتها السوقية، بعدما حذرت وكالة فيتش من تخفيض التصنيف الائتماني لعشرات من البنوك الأمريكية والمخاوف التي تحيط بالقطاع المصرفي في حال بقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، وهو ما غذاه محضر الاحتياطي الفيدرالي باستمرار التشديد النقدي، وإمكانية رفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل.



وانخفضت أسهم «بنك أوف أمريكا» نحو 2.2% يوم الأربعاء بعدما تراجعت بأكثر من 3.2% في جلسة الثلاثاء، مسجلاً ثالث خسائر يومية على التوالي ليفقد البنك نحو 16 مليار دولار من قيمته السوقية في خلال 3 أيام ويغلق عند أدنى مستوياته في نحو شهر.



كما شهدت أسهم بنك «جي بي مورجان»، تراجعاً بنسبة 0.42% في جلسة الأربعاء، بعدما انخفض بنحو 2.5 % يوم الثلاثاء، مسجلاً أكبر خسارة يومية له في أكثر من 4 أشهر ليفقد البنك نحو 11 مليار دولار من قيمته السوقية في يوم واحد.



وخلال يومين فقط، انخفضت أسهم «سيتي جروب» 3.3%، وتراجع سهم «ويلز فارجو» 2.5%، كما تراجع سهم «مورجان ستانلي» بأكثر من 1.5 % ونزل سهم «جولدمان ساكس» نحو 2.6% .



كما انخفضت أسهم «بي إن سي بنك» بأكثر من 3%. فيما واصل سهم «كابيتال وان» التراجع مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.8%، وانخفض سهم «يو إس بانكورب» بأكثر من 3%.



بينما تماسك سهم «تي دي بنك» في جلسة الأربعاء مسجلاً تراجعاً هامشياً بـ 0.04% بعدما تراجع 1.8 % في جلسة الثلاثاء، فيما تراجع سهم «اتش اس بي سي» 1.6% في جلسة الأربعاء.

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