«التجارة العالمية» تتهم الصين بإجراءات انتقامية ضد أمريكا.. وبكين تستأنف

المصدر: جنيف - (أ ف ب)

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خلصت منظمة التجارة العالمية الأربعاء إلى أنّ الصين انتهكت قواعد المنظمة باتّخاذها إجراءات انتقامية ردّاً على فرض الولايات المتحدة رسوماً على صادرات الصلب والألمنيوم الصينية.

وقالت لجنة خبراء شكّلتها المنظمة للمساعدة في حلّ أحد الخلافات العديدة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إنّ «إجراءات الرسوم (الصينية) الإضافية غير متّسقة» مع مواد عدّة من الاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية والتجارة (غات).

وأشادت واشنطن بالقرار على لسان المتحدث باسم الممثلة التجارية الأمريكية سام ميشيل الذي قال إنّ هذا اعتراف بأنّ الصين «انتقمت بشكل غير قانوني بتعرفات وقائية زائفة».

البداية

وتدور القضية حول قرار الصين في أبريل 2018 فرض رسوم جمركية على 128 من الواردات الأمريكية بقيمة 3 مليارات دولار ومن بينها الفواكه ولحم الخنزير.

وجاءت تلك الخطوة بعيد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي حينها دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من الصين وعدد من الدول الأخرى.

وبرّر ترامب الرسوم الجمركية الباهظة بذريعة أنّ التدفقات الهائلة لهذه الصادرات إلى الولايات المتحدة تهدّد الأمن القومي.

واتّخذت إدارة خلفه الرئيس جو بايدن نبرة أقلّ تشدّداً في الملف، لكنّها أبقت على التعرفات المستحدثة.

إدانة الولايات المتحدة

وكانت لجان منفصلة أنشأتها هيئة تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية للنظر في الشكاوى المقدّمة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألمنيوم، قد خلصت أواخر العام الماضي إلى أنّ واشنطن انتهكت أيضاً قواعد التجارة الدولية.

واستأنفت واشنطن تلك الأحكام التي قضت بأنّ الإجراءات الأمريكية لا تبرّرها الاستثناءات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية «غات» لأنّها لم تطبّق في زمن الحرب أو أثناء حالة توتّر دولي خطير.

الاستثناءات الأمنية الأمريكية

ولم يتطرق قرار اللجنة، الأربعاء، إلى ما إذا كان هناك ما يبرّر تذرّع واشنطن بالاستثناءات الأمنية، لكنّه أقر بأنّ التعرفات الأمريكية فُرضت على ذلك الأساس، وليس على أساس التدابير الوقائية لحماية الصناعة المحلية.

ولذلك خلصت اللجنة إلى أنّ إجراءات الانتقام من التدابير الوقائية الجائرة لا ينطبق في هذه الحالة.

وأوصت اللجنة بأن «تُوائم الصين إجراءاتها غير المتوافقة مع منظمة التجارة العالمية مع التزاماتها بموجب اتفاقية غات».

من جهته قال ميشيل، إنّ «قرار الصين مواصلة هذا النزاع يسلّط الضوء على نفاقها بمقاضاة الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية وفي نفس الوقت الردّ من جانب واحد على الرسوم الجمركية».

وتابع المتحدث الأمريكي: «رفضت اللجنة عن حقّ حجّة الصين القائلة إنّ إجراءات القسم 232 الأمريكية هي إجراءات وقائية يمكن موازنتها بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية».

ويمكن للصين استئناف الحكم الصادر الأربعاء، لكن لم يتّضح بعد المآل المحتمل للقضية.

وتمّ تجميد محكمة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية - المعروفة أيضاً باسم المحكمة العليا للتجارة العالمية - منذ أواخر عام 2019، بعد أن عطّلت الولايات المتحدة في عهد ترامب تعيين قضاة جدد فيها وطالبت بإدخال إصلاحات جذرية عليها.

وفي ظل تعذّر تقديم الطعون، يمكن للبلدان عملياً منع الدول الأخرى من المضي قدماً وطلب تعويض مالي عن الأنشطة التي يعتبرها جهاز تسوية النزاعات غير قانونية.

استئناف صيني

وطالبت وزارة التجارة الصينية، الأربعاء، بأن ترفع الولايات المتحدة على الفور الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم الصينية.

وجاءت تعليقات الوزارة رداً على لجنة لتسوية المنازعات تابعة لمنظمة التجارة العالمية، بعدما خلصت إلى أن الصين تفرض رسوماً إضافية على بعض الواردات من الولايات المتحدة.

دافعت الصين عن إجراءات لفرض رسوم إضافية على بعض الواردات الأمريكية، معتبرة أنها إجراءات اتخذتها رداً على خطوات أمريكية.

وقالت الوزارة: «إن الصين علمت بما توصلت إليه لجنة منظمة التجارة العالمية وتدرس تقريرها»، مضيفة أن «السبب الأساسي يكمن في السلوك الأحادي والحمائي للجانب الأمريكي».

وتابعت قائلة: «الإجراءات المضادة التي اتخذها الجانب الصيني وفقاً للقانون، هي خطوة مشروعة لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة».

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