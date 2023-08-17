تباطؤ التضخم في بريطانيا .. والاسترليني يرتفع

المصدر: لندن - وكالات

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تباطأ التضخم في المملكة المتحدة، لكنه ظل أعلى من المتوقع الشهر الماضي بضغط من ارتفاع تكلفة السفر والعطلات، ما يعزز توقعات رفع سعر الفائدة لدى بنك إنجلترا مجدداً. وصعد مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.8% في يوليو، مقابل 7.9% في يونيو، لكنه تجاوز المعدل المتوقع بنسبة 6.7% من خبراء الاقتصاد، حسبما أوضح مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة. وهذه هي المرة الخامسة خلال ستة أشهر التي يصعد فيها معدل التضخم بشكل مفاجئ مخالفاً التوقعات.

ورغم انخفاض تضخم أسعار الطاقة والغذاء الذي أدى إلى تراجع التضخم الرئيسي بعدما بلغ 7.9% في يونيو، إلا أن تكلفة الخدمات تسارعت بنحو 0.2 نقطة مئوية إلى 7.4%، مطابقة الارتفاعات التي وصلت لها في مايو وخلال عام 1992.

كما قفزت أسعار تذاكر الطيران والفنادق بسرعة كذلك. وزادت تكلفة إيجار العقارات بنحو 1.7%، وتركزت الزيادة بشكل أساسي في المساكن التي تدعمها الدولة.

الجنيه الاسترليني

وارتفع الجنيه الاسترليني نحو 0.3% إلى 1.2747 دولار، متجهاً لتسجيل أكبر قفزة في يوم واحد منذ السابع من أغسطس.

وفي آسيا، انخفض اليوان إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر في كل من الأسواق الداخلية والخارجية، حيث هبط إلى 7.2989 و7.3379 للدولار على الترتيب.

وأدت البيانات الصينية الضعيفة في البداية لتراجع الدولار الأسترالي، الذي يستخدم عادة بديلاً سائلاً لليوان، إذ وصل إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر.

أما الدولار النيوزيلندي، الذي انخفض أيضاً إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 0.5932 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، فقد انتعش بعد اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي، ليتداول أعلى بنسبة 0.6 بالمئة عند 0.5984 دولار. وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 103.02، لكنه لم يبتعد عن ذروة شهر التي سجلها يوم الاثنين وذلك بفضل ارتفاع عوائد السندات في أعقاب بيانات أمريكية قوية. وزاد اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.0924 دولار.

ونزل الين ووصل إلى المستوى الرئيسي 145 مقابل الدولار لأربع جلسات متتالية، وهو ما أدى إلى عمليات بيع مكثفة للدولار من قبل السلطات اليابانية في سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي.

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