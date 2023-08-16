تخلف أحد بنوك الظل في الصين عن سداد مستحقات العملاء

المصدر: بكين - د ب أ

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تخلف أحد أكبر ما تسمى ببنوك الظل في الصين عن سداد مستحقات عملاء عدة منتجات استثمارية لديه، مما أثار احتجاجات نادرة في العاصمة الصينية بكين في الوقت الذي تتمدد فيه تداعيات اشتداد حدة تباطؤ القطاع العقاري في القطاع المالي للصين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مؤسسة شونج رونج إنترناشونال تراست تخلفت عن سداد أقساط العشرات من المنتجات المالية وليس لديها خطة حالياً لسداد مستحقات العملاء ككل، مما يشير إلى أن المشكلات التي يعاني منها بنك الظل الصيني أعمق مما كان يعتقد من قبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط في مختلف أسواق المال الصينية، في ضوء سلسلة البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال، وتجدد المخاوف بشأن أزمة القطاع العقاري وأزمة قطاع بنوك الظل. ويدعو المستثمرون إلى المزيد من تخفيف السياسة النقدية في الصين لإنعاش الاقتصاد في الوقت الذي فشلت فيه الإجراءات السابقة في استعادة ثقة المستثمرين.

وقرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أمس، على نحو غير متوقع، خفض سعر الفائدة الرئيسية بأكبر نسبة منذ 2020 بهدف تعزيز نمو اقتصاد البلاد الذي يواجه مخاطر جديدة نتيجة استمرار أزمة القطاع العقاري وضعف الإنفاق الاستهلاكي.

وأعلن البنك، خفض الفائدة على قروض العام الواحد، أو آلية الإقراض متوسطة المدى، بمقدار 15 نقطة أساس إلى 2.5 %، وهو الخفض الثاني للفائدة منذ يونيو الماضي.

كان 15 محللاً استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم توقعوا، باستثناء واحد، الإبقاء على الفائدة دون تغيير. كما خفض البنك المركزي سعر الفائدة على آلية الإقراض قصيرة لأجل بمقدار 10 نقاط أساس.

وقال وانج كشيانج سكرتير مجلس شركة شونج رونج المملوكة لمجموعة شونج شي إنتربرايز جروب المالية الصينية العملاقة للعملاء في اجتماع في وقت سابق من الأسبوع الحالي، إن الشركة تخلفت عن سداد أقساط مجموعة من المنتجات يوم 8 أغسطس الحالي، لتضاف إلى التخلف عن 10 مستحقات أخرى منذ أواخر يوليو الماضي بحسب مصادر مطلعة، مضيفة أن هناك 30 منتجاً مالياً حل أجل سدادها الآن، في حين توقفت شونج رونج عن سداد بعض الأقساط قصيرة الأجل. يذكر أن بنوك الظل هي شركات ومؤسسات تقدم الخدمات المالية والمصرفية دون الحصول على ترخيص بنك في الصين.

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