بنوك عالمية تخفض توقعات نمو الصين إلى 4.8%

المصدر: بكين - بلومبرج

ت + ت - الحجم الطبيعي

خفضت مصارف استثمارية عالمية توقعات نمو الصين خلال 2023 للشهر الثاني على التوالي، على إثر ظهور مجموعة بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.

تبرز تخفيضات التوقعات خطر إخفاق ثاني أكبر اقتصاد عالمي في بلوغ مستهدفه الرسمي للنمو بنحو 5% للعام الحالي، ما لم تطبق إجراءات إضافية منسقة تغير مسار السياسة المالية.

جاءت تخفيضات خبراء الاقتصاد بالقطاع الخاص عقب إعلان بنك الشعب الصيني (البنك المركزي في البلاد) عن تقليص أسعار الفائدة. وخفض فريق خبراء «جيه بي مورغان تشيس أند كو» توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2023 بأكملها إلى 4.8%. بينما في أوائل مايو الماضي، كان المصرف قد توقع بلوغه 6.4%، وهو واحد من أعلى التقديرات.

ويتوقع خبراء اقتصاد «جيه بي مورغان»، بقيادة هايبين تشو، حالياً معدل نمو بنسبة 4.2% للسنة المقبلة. وحققت الصين نمواً دون 5% على مدار 3 أعوام متتابعة لأول مرة منذ عهد الرئيس السابق ماو تسي تونغ، كما توسعت بمعدل ضعيف نسبياً بنحو 3% خلال العام الماضي، بحسب بيانات جمعتها بلومبرغ.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز