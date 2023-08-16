ارتفاع أرباح «تينسنت» الصينية 41%.. والإيرادات دون التوقعات

المصدر: بكين - (وكالات)

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أعلنت «تينسنت» الصينية عن نمو الأرباح بأقل من التوقعات في الربع الثاني 2023، حيث بدأت إجراءات خفض التكاليف تؤتي ثمارها وارتفعت المبيعات عبر مختلف أنشطة الشركة.

وبلغت إيرادات الشركة 149.21 مليار يوان صيني، أي ما يعادل 20.46 مليار دولار، مقابل توقعات عند 151.73 مليار يوان، مما يشير إلى انتعاش غير متكافئ لأكبر شركة محتوى إنترنت في العالم، إذ تكافح وسط الاضطرابات الاقتصادية الصينية المتزايدة ومعنويات المستهلكين الضعيفة.

هذا وارتفعت الأرباح العائدة على المساهمين بـ 41% على أساس سنوي إلى 26.17 مليار يوان صيني.

وبدأت «تينسنت» الآن في حصد ثمار حملة خفض التكاليف التي بدأتها العام الماضي، عندما خرجت من الأعمال غير الأساسية وشددت الإنفاق على التسويق.

وتراقب الشركة، التي تمتلك أكبر تطبيق مراسلة WeChat في الصين، الآن انتعاشاً في أعمالها، من الألعاب إلى الحوسبة السحابية.

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