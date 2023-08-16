أسهم شركة مضارب غولف تحلق 624% في أول تداول بأمريكا

المصدر: نيويورك - بلومبرغ

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قفزت أسهم شركة «ساكس بارينتي غولف» بنسبة 624% في أول يوم تداول لها، لتتصدر بذلك قائمة أفضل أسهم الطروحات العامة الأولية في البورصات الأمريكية هذا العام.

وتصنع «ساكس بارينتي» معدات الغولف، بما في ذلك مضارب بقيمة 400 دولار، اقترب سعر سهمها عند الإغلاق من 29 دولاراً يوم الثلاثاء، بعد تسعير السهم بـ4 دولارات في طرحها العام الأولي الذي باعت الشركة خلاله 3.2 ملايين سهم.

ويقل سعر أسهم الشركة عن أسهم شركة «سكوتي كاميرون»، وهي علامة تجارية منافسة اشتهر اللاعب العالمي تايغر وودز باستخدامه أدواتها طوال مسيرته المهنية.

وحققت «ساكس بارينتي» مبيعات بقيمة 190 ألف دولار فقط في 2022، وفقاً لأحد الإفصاحات التي كشفت عنها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ولم تحقق أرباحاً بعد. كما تكبدت الشركة التي تتخذ من مدينة كاماريلو بولاية كاليفورنيا مقراً لها، خسارة صافية قدرها 3.5 ملايين دولار العام الماضي. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 حققت الشركة صافي مبيعات بقيمة 90 ألف دولار، فيما بلغ صافي خسائرها 917 ألف دولار.

وجاءت المكاسب بعد يوم متقلب من التداول للشركات التي تطرح أسهمها لأول مرة بالبورصة. ووقف التداول في أسهم «ساكس بارينتي» 19 مرة على الأقل بسبب التقلبات خلال الجلسة. كما وقفت تداولات أسهم شركة «إس آر إم إنترتينمنت»، التي أدرجت أسهمها لأول مرة أيضاً يوم الثلاثاء، خمس مرات بسبب التقلبات.

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