«تسلا» تخفض الأسعار للمرة الثانية خلال أسبوع في الصين

المصدر: بكين - (د ب أ)

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خفضت شركة «تسلا» للمرة الثانية الأسعار في الصين هذا الأسبوع، ما يزيد المخاوف من أن شركة صناعة السيارات تعيد إشعال حرب الأسعار.

وجاء في بيان للشركة صدر على حسابها الرسمي على موقع «وي تشات»، أنها قلصت سعر سيارات سيدان «موديل إس» و«موديل إكس» الرياضية، متعددة الأغراض، في المخزون، بواقع 70 ألف يوان (9600 دولار) ليصل إلى 754900 يوان و836 ألف يوان على التوالي، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء.

تأتي تلك الخطوة، بعد يومين فقط من خفض شركة تسلا أسعار النسختين «لونج رانج» و«برفورمانس» من سيارات الدفع الرباعي، بواقع 14 ألف يوان ومددت دعم التأمين للنسخة الأساسية من سيدان، «موديل3»، مع الحفاظ على تلك الميزة حتى نهاية الشهر المقبل.

وربما تؤدي التخفيضات إلى تسريع حرب الأسعار في أكبر سوق للسيارات في العالم، وتضع ضغطاً على شركات صناعة السيارات الفاخرة، مثل «بي.إم.دبليو.إيه.جي» و«مرسيدس-بنز جروب إيه جي» لأن تحذو حذوها.

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