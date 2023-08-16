«برغر كينغ» تنضم إلى «سندوتشات من دون طماطم» في الهند

المصدر: نيودلهي - (وكالات)

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أعلنت سلسلة مطاعم برغر كينغ عدم إضافة شرائح الطماطم إلى الشطائر في الكثير من فروعها في الهند، وذلك بعد ارتفاع الأسعار إلى أربعة أمثالها، في أحدث مؤشر على زيادة تضخم أسعار الغذاء التي أضرت بالمستهلكين بشدة في أنحاء البلاد.

وتنضم سلسلة برغر كينغ، إحدى أكبر سلاسل الطعام في الهند، وتضم نحو 400 منفذ بيع، إلى العديد من فروع «ماكدونالدز» و«صب واي»، التي تخلت عن إضافة شرائح الطماطم إلى الوجبات في قوائم طعامها، إذ بلغ تضخم أسعار الغذاء في الهند الأسبوع الجاري أعلى مستوى له منذ يناير 2022.

وعُلقت لافتات في فرعين لبرغر كينغ في الهند مكتوب عليها، «حتى الطماطم تحتاج إلى عطلة... لا نستطيع إضافة (شرائح) الطماطم إلى طعامنا».

كما أشارت سلسلة المطاعم الشهيرة إلى أمور مرتبطة بالجودة في تفسيرها لهذا العجز.

كما ألغت السلسلة الأمريكية أيضا، إضافة شرائج الجبن المجانية التي ظلت تقدمها لسنوات.

في ذات الوقت، حاولت سلسلة دومينوز للبيتزا، خفض الأسعار لتتناسب مع المستهلكين المتعثرين إذ بلغ سعر البيتزا 0.60 دولارا، وهو أرخص سعر للبيتزا في العالم.

وجاءت أزمة الطماطم بالتزامن مع ارتفاع الأسعار بواقع 450%، مسجلة أعلى ارتفاع لها فيما تشهد البلاد هطول أمطار موسمية ألحقت أضرارا بالمحاصيل وعرقلت سلاسل الإمداد، وإن كانت خفت حدتها قليلا منذ ذلك الحين.

وللتعامل مع أزمة الإمداد، بدأت الهند في استيراد الطماطم من نيبال، ونشرت شاحنات لتوزيع السلع الأساسية بأسعار أرخص في أنحاء البلاد، وتظهر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، الصفوف الممتدة من الأشخاص الذين تجمعوا للشراء من الشاحنات.

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