النفط يهبط أكثر من 1%

المصدر: وكالات

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انخفضت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين بالإضافة إلى مخاوف ألا يكون خفض أسعار الفائدة المفاجئ من جانب بكين كافيا لتحفيز التعافي الاقتصادي المتعثر بعد الجائحة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.32 دولار، أي ما يعادل 1.5 بالمئة، لتصل إلى 84.89 دولاراً للبرميل عند التسوية بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.52 دولار، أي 1.8 بالمئة، إلى 80.99 دولاراً للبرميل.

وساهم خفض الإنتاج من جانب السعودية وروسيا، العضوان بتحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، في تعزيز الأسعار على مدى الأسابيع السبعة الماضية.

وقال أندرو ليبو رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس في هيوستن إن العقود الآجلة للخام الأمريكي وخام برنت تراجعت لجلستين متتاليتين بينما تلتقط سوق النفط الأنفاس.

لكن بيانات الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة بالصين أظهرت اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد سجل مزيدا من التباطؤ الشهر الماضي مما زاد الضغط على معدل نمو مترنح بالفعل ودفع السلطات لخفض أسعار الفائدة الرئيسية لتحفيز النشاط الاقتصادي.

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