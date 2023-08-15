في يوم مليء بالمفاجآت.. كيف تم تداول العملات العالمية؟

المصدر: متابعة - محمود حسن

ت + ت - الحجم الطبيعي

في يوم مليء بالمفاجآت، من البنوك المركزية، شهدت أسواق العملات العالمية تقلبات حادة، يوم الثلاثاء، بالتزامن مع نشر بيانات اقتصادية من مختلف الأنحاء فاجأت نتائجها الأسواق.

الجنيه الإسترليني

ففي بريطانيا، أظهرت بيانات نمو الأجور الأساسية بوتيرة غير مسبوقة، وهو أمر يزيد من مخاوف بنك إنجلترا بشأن التضخم. وإثر ذلك، ارتفع الجنيه الإسترليني لما يصل إلى 1.2731 دولار.

وقال شون أوزبورن، كبير الخبراء الاستراتيجيين في سكوتيا بنك: «قفزت الرهانات على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة لشهر سبتمبر؛ ما منح الجنيه الإسترليني دعماً».

اليوان الصيني

وفي الصين، خفض «بنك الشعب» المركزي أسعار الفائدة بشكل غير متوقع، في محاولة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي المتعثر، ليتراجع اليوان إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر، حيث انخفض في المعاملات خارج البلاد 0.5% أمام العملة الأمريكية، ليبلغ 7.3212 يوانات للدولار. وتراجع اليوان لفترة وجيزة مع بيع البنوك المملوكة للدولة دولارات لدعم العملة المحلية.

الروبل الروسي

وبدوره تخلى الروبل الروسي عن مكاسبه المبكرة بعد أن رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12% في اجتماع طارئ يهدف إلى محاولة وقف انخفاض سعر صرف الروبل مقابل الدولار بعد دعوة أطلقها الكرملين علناً لتشديد السياسة النقدية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الروبل ارتفع قليلا بعد إعلان قرار زيادة الفائدة، قبل أن يفقد مكاسبه، حيث تراجع بنسبة 1.1% إلى 98.79 روبل لكل دولار.. وتجاوزت العملة الروسية 101 روبل للدولار، يوم الاثنين، وفقدت أكثر من ثلث قيمتها منذ بداية العام، ووصلت إلى أدنى مستوى منذ 17 شهراً تقريباً. وتعافى الروبل قليلاً بعد إعلان البنك المركزي عن الاجتماع.

ومازال الروبل بين أسوأ ثلاث عملات أداء في العالم خلال العام الحالي حيث فقد حوالي 25% من قيمته أمام العملة الأمريكية.

الدولار

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة أخرى، بينها اليورو والجنيه الإسترليني، بنسبة 0.1% إلى 103.04 بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له فيما بين شهر وشهر ونصف عند 103.46، يوم الاثنين، مدعوماً بالطلب على الأصول الأكثر أماناً بعد سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الصينية المخيبة للآمال التي أثارت مخاوف بشأن النمو العالمي.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر أمام الين الياباني عند 145.865 يناً للدولار، لكنه تغير قليلاً ليصل إلى 145.5 يناً في أحدث التعاملات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز