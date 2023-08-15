«إياتا»: الطلب على الشحن الجوي بأقل مستوياته منذ فبراير 2022

المصدر: جنيف - البيان

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كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر يونيو 2023، والتي تظهر أكبر انخفاض في معدلات الطلب على أساس سنوي منذ فبراير2022.

وانخفض الطلب العالمي، والمقاس بطن الشحن لكل كيلومتر بواقع 3.4 % في شهر يونيو 2023، مقارنة بشهر يونيو 2022 (-3.7 % بالنسبة للعمليات الدولية)، وفقا لبيان صحفي صادر، أمس.

وبالنسبة للنصف الأول من العام الحالي، انخفض الطلب بنسبة 8.1 % مقارنة بالفترة نفسها من يناير إلى يونيو من عام 2022 (-8.7 % للعمليات الدولية)، ورغم ذلك كان الطلب في يونيو أقل بنسبة 2.4 % فقط من مستويات يونيو 2019 (ما قبل الجائحة).

وازدادت السعة، والتي تقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بنسبة 9.7 % مقارنة بشهر يونيو 2022، وهو معدل أبطأ مقارنة بالنمو المسجل بين شهري مارس ومايو.

ويعكس هذا الارتفاع الجهود التي تقوم بها شركات الطيران لتطوير إمكاناتها الاستراتيجية وسط بيئة طلب ضعيفة، فيما ارتفعت الطاقة الاستيعابية للنصف الأول من العام الحالي 2023 بنسبة 9.9 % مقارنة بالعام الماضي، وتجاوزت السعة مستويات يونيو 2019 (ما قبل الجائحة) بنسبة 3.7 %.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): «نأمل في ظل الظروف التجارية الصعبة أن يتحسن الشحن الجوي مع انحسار التضخم في الاقتصادات الكبرى.. وهذا بدوره يمكن أن يشجع البنوك المركزية على تخفيف المعروض النقدي، مما قد يحفز نشاطًا اقتصاديًا أكبر».

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