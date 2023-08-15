«فيتش» تحذر من جديد البنوك الأمريكية ومن ضمنها «جي بي موجان»

المصدر: نيويورك - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

في تحذير جديد، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها تقترب من تخفيض التصنيف لعشرات البنوك الأمريكية، من ضمنها بنوك كبرى مثل «جي بي موجان».

يأتي ذلك بعد أن خفضت الوكالة في وقت سابق من هذا الشهر التصنيف الائتماني طويل الأجل للولايات المتحدة بسبب التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، فضلاً عن تزايد عبء الدين العام، وتآكل الحوكمة.

وفي التفاصيل، حذر محلل في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن القطاع المصرفي الأمريكي اقترب من مصدر آخر للاضطراب، وهو خطر خفض التصنيف لعشرات البنوك الأمريكية من ضمنها «جي بي موجان».

هذا وخفضت وكالة التصنيف تقييمها للقطاع في يونيو، وهي خطوة قال المحلل كريس وولف إنها مرت دون أن يلاحظها أحد لأنها لم تؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني للبنوك.

وقال وولف لـ «سي إن بي سي» في مقابلة حصرية إن تخفيض درجة واحدة أخرى للقطاع، إلى A + من AA-، سيجبر فيتش على إعادة تقييم التصنيفات لكل بنك من أكثر من 70 بنكاً أمريكياً.

وقال وولف: «إذا نقلنا هذه المؤسسات إلى A +، فإن ذلك سيعيد ضبط جميع تدابيرنا المالية، وربما يترجم إلى إجراءات تصنيف سلبية».

وشركات التصنيف الائتماني التي يعتمد عليها مستثمرو السندات تسببت في اضطرابات الأسواق أخيراً، حيث إنه وفي الأسبوع الماضي، خفضت وكالة موديز تصنيف 10 بنوك صغيرة ومتوسطة الحجم وحذرت من أن التخفيضات قد تأتي لـ 17 مقرضاً آخر.

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