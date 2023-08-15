«فيتش سوليوشنز» ترفع توقعات نمو دبي 2023 إلى 3.5 %

المصدر: دبي - سيد صالح

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رفعت «فيتش سوليوشنز» توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي المتوقع العام الجاري إلى 3.5 %، وفقاً لأحدث تقرير أصدرته عن آفاق اقتصاد الإمارة العامين الجاري والمقبل، مقارنة بـ 3.3% وفق توقعاتها في التقرير السابق.

وأفادت المؤسسة الأمريكية للدراسات الاقتصادية في تقريرها بأن النمو الذي تتوقعه في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي العام الحالي، لا يزال أعلى من متوسط النمو الذي حققته في ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي من 2015 إلى 2019، أي الفترة التي سبقت تفشي «كوفيد19» مباشرة، والذي بلغ 3.1 %.

ورفعت «فيتش سوليوشنز» توقعاتها بشأن اقتصاد دبي في 2023 على خلفية تراجع التضخم وانتعاش الطلب الخارجي ما عزز التوقعات بتسارع أكثر حدة في نمو اقتصاد دبي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

وأضاف التقرير أن الإحصائيات الرسمية الصادرة من حكومة دبي، والتي أفادت بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نمواً 2.8 % خلال الربع الأول مقارنة بالفترة ذاتها من 2022 جاءت لتعزز التوقعات الإيجابية من جانب المؤسسة بشأن نمو اقتصاد دبي في 2023، موضحاً أن التوقعات الإيجابية تعززت أيضاً بنتائج «مؤشر مديري المشتريات»، والذي يصدر بصفة شهرية عن مؤسسة «إس أند بي جلوبال» العالمية للتصنيف الائتماني، والتي أفادت بتوسع قوي في القطاع الخاص بدبي خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.

وسلّط التقرير الضوء على أحدث البيانات المتعلقة بعدد الزوار الدوليين الذين قصدوا دبي خلال النصف الأول من 2023، والتي فاقت مستويات ما قبل الجائحة، حيث دعمت البيانات التوقعات الإيجابية بشأن نمو اقتصاد الإمارة هذا العام.

وتوقعت «فيتش سوليوشنز» استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي عند 3.4 % العام المقبل.

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