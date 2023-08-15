2.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - البيان

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سجلت التصرفات العقارية في دبي أمس 2.8 مليار درهم مع 717 مبايعة بقيمة 2.09 مليار درهم، منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 348.18 مليون درهم و687 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.74 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 140 مليون درهم في البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 67 مليون درهم في القوز الثانية.

وتصدرت نخلة جميرا المناطق في عدد المبايعات مع 7 مبايعات بقيمة 3 ملايين درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في نخلة جميرا كأهم المبايعات.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل مع 97 مبايعة بقيمة 172 مليون درهم وتلتها البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 90 مبايعة بقيمة 82 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 692.02 مليون درهم منها 38 رهونات أراض بقيمة 158.84 مليون درهم و93 رهونات فلل وشقق بقيمة 533.19 مليون درهم، أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 352 مليون درهم. وتم تسجيل 15 هبة بقيمة 28.44 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جميرا الأولى بقيمة 6.04 ملايين درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 4.04 ملايين درهم.

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