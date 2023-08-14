نيكولا كورب للسيارات الكهربائية تستدعي 209 شاحنات «تري»

المصدر: نيويورك - (د ب أ)

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تراجع سعر سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية نيكولا كورب في مستهل التعاملات الرسمية اليوم الإثنين بعد إعلان الشركة اعتزامها استدعاء عدد من شاحناتها، ووقف البيع مؤقتاً، عقب وقوع عدة حوادث اشتعال النار في بطاريات الشاحنات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركة ستستدعى نحو 209 من شاحناتها طراز «تري» بعدما كشف تحقيق مستقل عن تسرب في دورة التبريد يمكن أن يكون سبباً في انفجار حدث في مقر رئاسة الشركة في مدينة فونيكس في يونيو الماضي.

وفي حين قالت الشركة إنه يمكن استمرار استخدام الشاحنات المعيبة فإنها أوصت أصحاب الشاحنات والموزعين بإبقائها في أماكن مفتوحة حتى يتم إصلاح العيب في الأسابيع المقبلة.

وتراجع سعر سهم نيكولا بنسبة 20% في بداية التعاملات قبل أن تقل التراجعات عند 8%، في حين يقل سعر السهم بنسبة 98% مقارنة بأعلى مستوى له على الإطلاق في يونيو 2020، عندما تم طرحها في البورصة أول مرة من خلال الاندماج مع شركة خاصة لصفقات الاستحواذ.

وكانت تحقيقات داخلية من جانب فرق الهندسة والسلامة في نيكولا قد أشارت إلى احتمال أن يكون مكون واحد من أحد الموردين في مجموعة بطاريات الشاحنات هو سبب تسرب التبريد الذي قال تحقيق مستقل إنه قد يكون السبب في حادث احتراق شاحنة في يونيو الماضي.

وقالت الشركة إنها تحققت من هذا السبب من خلال «حادث حراري بسيط» في الأسبوع الماضي وقع لواحدة من شاحنات فحص الصلاحية الهندسية لديها في ولاية أريزونا الأمريكية. ولم يسفر أي من الحادثين عن إصابات، بحسب الشركة التي ذكرت أنه تم تسجيل ارتفاع في درجة الحرارة في اثنتين من بين أكثر من 3100 بطارية تستخدم في شاحناتها التي تم إنتاجها حتى اليوم.

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