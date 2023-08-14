تسلا تخفض أسعارها مجدداً في الصين وتشعل حرباً جديدة

المصدر: بكين - (د ب أ)

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خفضت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية أسعار طرزها مجدداً في الصين، ما دفع أسعار أسهم شركات السيارات للتراجع تحسباً من أن تشعل هذه الخطوة مجدداً حرب أسعار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة السيارات الأمريكية خفضت أسعار نسختي لونج رينج وبرفورمانس للطراز «موديل واي» الرياضية الفارهة بمقدار 14 ألف يوان (1900 دولار) لتصل إلى 299.9 ألف يوان و349.9 ألف يوان، وفقاً لمنشور في حساب الشركة في تطبيق ويبو.

كما مددت تسلا دعماً تأمينياً بقيمة 8 آلاف يوان للنسخة الأساسية من طراز «موديل 3» مع الإبقاء على المزيد من الامتيازات المقدمة حتى نهاية العام المقبل.

وتأتي التخفيضات عقب خطوات اتخذتها علامة زيكر التجارية التابعة لشركة جيلي أوتوموتيف هولدنجز، التي خفضت الأسعار بمقدار كبير بلغ 37 ألف يوان الأسبوع الماضي، وكذلك تشيجيانج ليبموتور تكنولوجيز، التي خفضت الأسعار بمقدار 20 ألف يوان في بداية الشهر.

وبدأت تسلا حرب الأسعار بجولة مبدئية من التخفيضات بداية من أواخر العام الماضي، فخفضت أسعار بعض طرزها بنحو النصف عن أسعارها في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتراجع سهم تسلا بنسبة وصلت إلى 1.7% في التعاملات الأمريكية المبكرة، بينما هوى سهم شركة بي واي دي الصينية للسيارات الأكثر مبيعاً بنسبة 8.7% في بورصة هونج كونج. وتراجعت أسهم كل من شركات لي أوتو وإكس بينج وليبموتور.

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