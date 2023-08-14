أسهم تسلا تتراجع.. وتضع شركات السيارات في وجه العاصفة

المصدر: نيويورك - محمود حسن

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت منخفضة اليوم الاثنين وكان سهم تسلا من بين أكبر الخاسرين، بينما يترقب المستثمرون صدور النتائج الفصلية من شركات التجزئة الأمريكية الكبرى وبيانات اقتصادية تصدر في وقت لاحق من الأسبوع لقياس مدى قوة إنفاق المستهلكين.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5.92 نقاط أو ما يعادل 0.13% في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 45.85 نقطة أو 0.34%، كما هبط المؤشر داو جونز الصناعي 7.51 نقاط أو 0.02%.

وانخفضت أسهم تسلا بأكثر من 2.4% بعد أن أعلنت الشركة عن تخفيضات في أسعار وحدات معينة من طراز Y في الصين.

كما تراجعت أسهم نيكولا بنسبة 12% تقريباً بعد استدعاء شاحنة كهربائية.

وهوى سهم شركة بي واي دي الصينية للسيارات الأكثر مبيعاً بنسبة 8.7% في بورصة هونج كونج. وتراجعت أسهم كل من شركات لي أوتو وإكس بينج وليبموتور.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز