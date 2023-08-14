الين إلى أدنى مستوياته في العام 2023.. والدولار يصعد

المصدر: سنغافورة - رويترز

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انخفض الين، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياته، خلال العام مقابل الدولار، لينزل لما دون مستوى 145 قبل أن يلتقط أنفاسه بعض الشيء، بينما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر،

فقد تراجع الين إلى مستوى منخفض عند 145.22 مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، وهو أدنى مستوى له، منذ العاشر من نوفمبر قبل أن يقلب مساره بسرعة في بداية متقلبة للأسبوع.

وسجل في أحدث تعاملات 144.92 للدولار، بزيادة 0.03 في المئة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.097 في المئة إلى 102.95، وذلك بعد أن لامس أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 103.02.

ونزل اليورو 0.12 في المئة إلى 1.0931 دولار، كما تراجع الجنيه الاسترليني 0.15 في المئة إلى 1.2675 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.42 في المئة إلى 0.6470 دولار، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي 0.36 في المئة إلى 0.5963 دولار.

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