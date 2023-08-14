الأسهم العالمية تتراجع مع مخاوف الانكشافات الصينية

المصدر: عواصم - (رويترز)

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين، بفعل خسائر شركات التعدين ذات الانكشاف على الصين على خلفية مخاوف بشأن قطاع العقارات المتعثر فيها، كما تراجعت أسهم شركات الطاقة بسبب انخفاض أسعار النفط.

وخلال التداولات هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% ليواصل خسائره من الجلسة السابقة.

وانخفضت أسهم قطاع الموارد الأساسية، الذي يضم أكبر شركات التعدين في أوروبا، واحداً بالمئة، كما تراجعت أسهم شركات النفط والغاز 0.8 بالمئة مع هبوط أسعار النفط الخام والمعادن الأساسية وسط تزايد المخاوف بشأن قطاع الموارد الأساسية في الصين وارتفاع الدولار.

وهبط سهم إل.في.إم.إتش ذات الانكشاف على الصين والأكثر قيمة في التداول العام بأوروبا 0.5 بالمئة.

وشغلت الأمور الجيوسياسية أيضا أذهان المستثمرين بعد أن أطلقت سفينة حربية روسية طلقات تحذيرية على سفينة شحن في البحر الأسود مطلع الأسبوع.

وقفز سهم فيليبس 4.7 بالمئة ليتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد أن استحوذت شركة الاستثمار الهولندية إكسور على حصة 15 بالمئة فيها.

هبطت أسهم شركة العقارات العملاقة «كانتري غاردن» بعدما فاتتها مدفوعات سندات وتحدثت عن خسائر تقدّر بمليارات الدولارات، ما يفاقم المخاوف حيال قطاع العقارات الصيني المثقل بالديون. وتراجع سعر سهم الشركة الصينية بأكثر من 17% في التداولات في بورصة هونغ كونغ.

اليابان

انخفض المؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 1% متأثراً بتراجع أسهم شركات الرقائق التي سارت على درب نظيراتها الأمريكية وكذلك قطاع الطاقة الذي تأثر بهبوط أسعار النفط الخام.

تضررت معنويات السوق بشكل عام من المخاوف المرتبطة بالاقتصاد الصيني، فيما أخفق المصدرون في الاستفادة من انخفاض الين إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر متجاوزاً 145 للدولاراً.

وهبط سهم ميتسوي إي اند إس للسفن والآلات 8.32% ليتصدر الأسهم الخاسرة على المؤشر نيكاي، بينما قفز سهم نيبون شيت جلاس 10.55 ليسجل أفضل أداء.

وتراجع المؤشر نيكاي 1.27 بالمئة ليغلق عند 32059.91 نقطة بالقرب من أدنى مستوى في الجلسة بعد استئناف التداول عقب عطلة أسبوعية مطولة. ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكاي، انخفض 175 وارتفع 48 وظل اثنان دون تغيير.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.98 بالمئة إلى 2280.89 نقطة.

وقلصت شركة صناعة معدات اختبار الرقائق أدفانتست الخسائر لتنهي اليوم على انخفاض 3.2 بالمئة، بينما زادت خسائر إنبكس للطاقة لتغلق على انخفاض 4.8 بالمئة.

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