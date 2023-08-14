2.2 تريليون دولار التجارة الإلكترونية عبر المحمول

المصدر: دبي - البيان

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تجاوز حجم التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة 2.2 تريليون دولار في النصف الأول 2023.

وبحسب «ستاتيستا» تستحوذ التجارة الإلكترونية عبر أجهزة المحمول نحو 60 % من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية للعالم، وتوقعت أن «تتجاوز المبيعات المحمولة 3.4 تريليونات دولار عام 2027».

وأرجعت المنصة المتخصصة في الإحصاء والتحليل المالي، «الزيادة الهائلة في استخدام الهواتف المحمولة للتسوق إلى عوامل عدة، بينها انتشار الإنترنت وسهولة الدخول إلى الشبكات بسرعة وكفاءة وموثوقية، وتوافر تطبيقات التسوق من خلال الهواتف المحمولة».

وأشارت «ستاتيستا» إلى تزايد استخدام وسائل التواصل والتسويق عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني، ما يسهم في زيادة وعي المستهلكين بالعروض والفرص التسويقية.

وأضافت إن تطور أرقام التجارة الإلكترونية عالمياً يؤشر إلى مستقبل واعد للقطاع عبر الهواتف الذكية وأجهزة الحاسبات بدعم تطور التكنولوجيا وتوافر الإنترنت عالي السرعة في العالم.

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