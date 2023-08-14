الشركات اليابانية تتوقع نمو الاقتصاد بعد إزالة قيود «كوفيد»

المصدر: طوكيو - د ب أ

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توقع أكثر من 80 % من الشركات اليابانية توسع اقتصاد البلاد خلال العام المقبل، مدعوماً بتعافي الاستهلاك الشخصي في أعقاب رفع قيود كوفيد 19، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وفي الاستطلاع الذي شمل عينة من 114 شركة، من بينها شركة تويوتا موتور وشركة «فاست ريتيلينج» المشغلة لسلسلة يونيكلو للملابس، قالت 82 % من الشركات إنها تتوقع نمواً اقتصادياً، ارتفاعاً من 55 % الصيف الماضي، عندما كان لدى الشركات مخاوف بشأن ارتفاع الأسعار.

وأظهرت نتائج الاستطلاع تفاؤلاً بشأن الاقتصاد حتى في الوقت الذي تكافح فيه الشركات من ارتفاع تكاليف الخامات والطاقة.

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