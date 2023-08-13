ارتفاع ديون الأسر لدى بنوك كوريا الجنوبية في يوليو

المصدر: سول - د ب أ

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أظهرت بيانات في كوريا الجنوبية أن الديون الأسرية المقدمة من البنوك ارتفعت للشهر الرابع على التوالي في يوليو الماضي بسبب زيادة الطلب على القروض العقارية وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وبلغت الديون الأسرية المقدمة من البنوك 1.068.1 تريليون وون (808.9 مليارات دولار) حتى نهاية يوليو، بزيادة 6 تريليونات وون عن الشهر السابق عليه، وفقاً للبيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي، والتي نشرتها أمس وكالة يونهاب.

وتمثل حصيلة شهر يوليو زيادة على أساس شهري للشهر الرابع على التوالي بعد زيادة قدرها 5.8 تريليونات وون في يونيو، و4.2 تريليونات وون في مايو، و2.3 تريليون وون في أبريل. كما تمثل أكبر زيادة خلال 22 شهراً بعد قفزة قدرها 6.4 تريليونات وون في سبتمبر عام 2022.

وزادت قروض الرهن العقاري لدى البنوك بمقدار 6 تريليونات وون على أساس شهري إلى 820.8 تريليون وون في يوليو، بينما تراجعت القروض غير المضمونة وأنواع أخرى بمقدار 10 مليارات وون إلى 246.1 تريليون وون خلال الفترة المذكورة، وفقاً للبيانات. ولا تزال تكاليف الاقتراض في البلاد مرتفعة في ظل السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي بهدف السيطرة على التضخم المرتفع.

وأبقى البنك المركزي في يوليو على سعر الفائدة الرئيسي عند 3.5% للمرة الرابعة على التوالي بعد تجميده في فبراير وأبريل ومايو، وسط مواجهة توقعات النمو الضبابية والتضخم المعتدل.

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