«أمكور» تعتزم الاستحواذ على «فينيكس فليكسيبلز»

المصدر: نيودلهي - د ب أ

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أعلنت شركة أمكور العالمية للتغليف ومقرها سويسرا، أنها تعتزم الاستحواذ على شركة «فينيكس فليكسيبلز»، وهي شركة تغليف هندية، في صفقة ستعزز من طاقتها الإنتاجية.

وسيضاف الاستحواذ إلى مصانع التغليف المرن الأربعة الحالية لشركة أمكور في الهند ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للعملية .

يشار إلى أن «فينيكس فليكسيبلز» تمتلك مصنعاً واحداً في ولاية جوجارات الهندية وتحقق الشركة إيرادات سنوية تبلغ نحو 20 مليون دولار من بيع العبوات المرنة الخاصة بالأغذية وأدوات الرعاية المنزلية وتطبيقات العناية الشخصية.

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