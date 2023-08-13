«بروجكت» الألمانية للعقارات تشهر إفلاسها

المصدر: نورنبرغ - د ب أ

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أشهرت مجموعة «بروجكت» الألمانية للتطوير العقاري إفلاسها. وأوضح مدير التفليسة وهو مكتب محاماة «شولتسه آند براون» أن 3 شركات من الشركات الأربع في المجموعة قدمت طلباً لإشهار إفلاسها حتى الآن، مشيراً إلى أن الشركة القابضة «بروجكت ريال إستيت» ستلحق بالشركات الثلاث «على المدى القصير».

ويعتزم مكتب المحاماة مواصلة تشغيل أعمال المجموعة التجارية، وسيدرس المكتب إمكانات إصلاح المجموعة ومواصلة مشاريع البناء التابعة لها. وحسب الموقع الإلكتروني للشركة، فإن عدد مشاريع مجموعة «بروجكت» التي كانت في طور الإنشاء أو التخطيط في كل أنحاء ألمانيا وصل في نهاية يونيو الماضي إلى 120 مشروعا بحجم استثمارات يبلغ 3.2 مليارات يورو.

وأفادت بيانات مدير التفليسة بأن مجموعة «بروجكت» تشرف على نحو 60 مشروعا في كل أنحاء ألمانيا.

تكاليف

وجاء في البيان أن «أحد الأسباب المهمة للإفلاس يرجع إلى الارتفاع الهائل في تكاليف البناء في أعقاب حرب أوكرانيا. ولم يكن من الممكن نقل هذه الزيادات في التكاليف إلى العملاء». ويتركز نشاط المجموعة على المناطق الحضرية في برلين وميونخ وهامبورغ ومنطقة الراين-الماين ومنطقة راينلاند ونورنبرغ.

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