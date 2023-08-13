ارتفاع عوائد السندات الأمريكية للأسبوع الرابع

المصدر: نيويورك - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في التعاملات، أول من أمس، مع صدور بيانات اقتصادية أظهرت زيادة في الضغوط التضخمية، ما قد يدفع الاحتياط الفيدرالي للمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية.

وزاد العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.888%، في التعاملات، كما صعد العائد على الديون مستحقة السداد بعد 10 سنوات بالمقدار نفسه تقريباً إلى 4.158%، ليواصل مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي.

وجاءت الزيادة بدعم من بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% على أساس شهري في يوليو، مقارنة بتوقعات أشارت إلى 0.2% فقط، وهي أكبر زيادة شهرية منذ يناير الماضي. وقال المستثمر الأمريكي «بيل جروس»، إن سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مبالغ في تقييمها عند المستويات الحالية، مشيراً إلى أن العائد عليها بنسبة 4.5% يعد عادلاً، بحسب «بلومبرج».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز