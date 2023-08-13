إعادة مؤسس منصة «إف تي إكس» إلى السجن

المصدر: دبي ــ وكالات

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أمر قاضٍ فيدرالي في نيويورك الأمريكية بإعادة مؤسس منصة تداول العملات المشفرة «إف تي إكس» سام بانكمان فريد إلى السجن معتبراً أنه انتهك قواعد الإفراج المؤقت عنه.

وكان مكتب المدعي العام قد طلب إلغاء الإفراج المؤقت، متهماً سام بانكمان فريد بالتلاعب بشاهدة.

ووفق المدعي العام، أرسل بانكمان فريد وثائق إلى صحيفة نيويورك تايمز في محاولة للتأثير على شهادة كارولين إليسون، المديرة التنفيذية السابقة لشركته الاستثمارية «ألاميدا» التي وجهت إليها لائحة اتهام ووافقت على التعاون مع السلطات الأمريكية.

في نهاية الجلسة، أول من أمس، أمر القاضي لويس كابلان وكالة الأمن الفيدرالية المسؤولة عن السجناء «باحتجاز المتهم». وكان بانكمان فريد قد وضع قيد الإقامة الجبرية بمنزل والديه في كاليفورنيا في انتظار محاكمته بعد دفع كفالة قدرها 250 مليون دولار.

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