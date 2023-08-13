أسهم التكنولوجيا تضغط على «وول ستريت»

المصدر: نيويورك – الوكالات

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ضغطت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى على الأسهم الأمريكية في بورصة «وول ستريت»، في ختام أسبوع التداول أول من أمس؛ حيث تراجع مؤشرا ناسداك وستاندرد أند بورز، فيما أنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي الجلسة مرتفعاً.

انخفض المؤشران ناسداك وستاندرد أند بورز 500 عند الإغلاق أول من أمس وسجلا خسائر للأسبوع الثاني على التوالي بعدما دفعت قراءة أعلى من المتوقع لمؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين عوائد سندات الخزانة للارتفاع وأسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة للهبوط.

وانخفض المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 4.52 نقاط أي 0.10 % إلى 4464.31 نقطة، وخسر المؤشر ناسداك المجمع 73.83 نقطة أي 0.54 % إلى 13647.20 نقطة. لكن المؤشر داو جونز الصناعي ارتفع 105.52 نقاط أي 0.30 % ليغلق عند 35281.67 نقطة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الجمعة ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر قليلاً من التوقعات، حيث ذكرت وزارة العمل أن مؤشر أسعار الجملة ارتفع خلال يوليو الماضي بنسبة 0.3% شهرياً، بعد استقراره دون تغيير في الشهر السابق وفقاً للبيانات المعدلة.

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