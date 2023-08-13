20.5 مليار دولار تدفقات للصناديق النقدية

المصدر: نيويورك - وكالات

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استقطبت الصناديق النقدية 20.5 مليار دولار، وضخ المستثمرون 6.9 مليارات دولار في السندات في الأسبوع المنتهي 9 أغسطس، بحسب مذكرة «بنك أوف أميركا»، نقلاً عن بيانات من «إي بي إف آر غلوبال» وفي الوقت نفسه، شهدت الأسهم الأمريكية أول تدفق خارج لها في 3 أسابيع بقيمة 1.6 مليار دولار.

ولم تقدم التقارير الاقتصادية الصادرة أول من أمس الكثير لتغيير رهانات سوق عقود المقايضة على أن الاحتياطي الفيدرالي سيوقف رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل- مع استمرار المستثمرين في توقع امتناع البنك المركزي عن ادعاء النصر على التضخم.

وانخفضت توقعات المستهلكين للتضخم التي تقوم على قياسها جامعة ميتشيغان بشكل غير متوقع في أوائل أغسطس، على الرغم من ارتفاع تكاليف البنزين والبقالة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المنتجين الشهر الماضي بأكثر من المتوقع، ويرجع ذلك إلى الزيادة في أسعار بعض فئات الخدمات.

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