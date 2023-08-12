توقعات بارتفاع الذهب إلى 2500 دولار للأوقية في 2024

المصدر: نيويورك - وكالات

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تتجه أسعار الذهب للارتفاع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق العام المقبل على خلفية انخفاض أسعار الفائدة، ومخاوف الركود التي تلوح في الأفق والتي ترفع من دوره كأصل آمن.

ويتوقع بعض المحللين المتفائلين أن يبلغ سعر الذهب 2500 دولار للأوقية بحلول نهاية 2024 - أي أعلى بـ 26 % من المستويات الحالية.

وقال ديفيد نيوهاوزر، مؤسس شركة ليفرمور بارتنرز: «هدفي هو 2500 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2024، ويرجع الكثير من هذا إلى حقيقة أن قوى الركود قد تترسخ في وقت لاحق من هذا العام وتزيد في العام 2024، حيث سيصل سعر الذهب إلى مستويات عالية جديدة».

وقال نيوهاوزر إنه يتوقع استمرار التضخم المصحوب بالركود في الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة حيث ينخفض التضخم إلى ما بين 3 إلى 5 %.

وقال بارت ميليك، العضو المنتدب والرئيس العالمي لاستراتيجية السلع الأساسية في TD Securities،«أرى الذهب يتحرك فوق 2100 دولار في أواخر عام 2023، وبداية عام 2024 كمستوى تداول«، وعزا تفاؤله إلى توقف محتمل في دورة تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي».

وأضاف: «أنا متفائل بشأن الذهب لأنني أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يميل التشدد المالي للوصول إلى هدف التضخم عند 2 %. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022، حيث ارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عاماً، ووصلت أسعار الفائدة إلى ما بين 5.25 إلى 5.5 %».

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